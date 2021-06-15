Пляжный стиль: Эмма Малинина в лиловой футболке и мятных шелковых брюках прогулялась по побережью

Почти неделю жена и дочка музыканта Александра Малинина отдыхают в Италии. Эмма Малинина с удовольствием делится кадрами с гостеприимного солнечного побережья Тирренского моря, наслаждаясь отпуском. И накануне она вместе с дочкой снова отправилась смотреть закат, прогуливаясь по побережью.

Для вечернего променада Эмма Малинина облачилась в лиловую футболку и шелковые брюки мятного цвета. Бизнес-леди фотографировала дочка Устинья, а во время заката наследница сняла на видео не только маму, но и красивый итальянский закат.

В отпуск мама с дочкой взяли и своих любимых питомцев. Поэтому верный той-терьер по кличке Мия практически всегда следует за своими хозяйками.

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