Врачи довели дочь Анастасии Заворотнюк до слез

Анна пожаловалась, что не может сходить в медицинские заведения без пристального внимания к своей персоне.

Анна Заворотнюк рассказала в личном блоге, что устала от внимания к себе и своей семье. По словам девушки, она не может спокойно посетить докторов в личных целях без неприятных вопросов со стороны любопытных медиков.

«На неделе была у врача, просто обследование. Две женщины врача в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается. «А это правда, что пишут? А то, а се? Ой, я прям плакала, когда узнала». Когда узнала, плакала я», — пожаловалась Анна.

По словам наследницы известной актрисы, порой ей хочется стать невидимкой, чтобы избежать этих расспросов от чужих людей. Она убеждена, что эти разговоры — из сферы очень личного, и перед незнакомцами она вовсе не обязана раскрывать душу и рассказывать им подробности состояния здоровья мамы.

Напомним, два года назад у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологию. Родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» попросили поклонников не беспокоить их лишними расспросами.

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