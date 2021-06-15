Без ходунков: Яна Рудковская показала танцы восьмимесячного сынишки под классику

На днях Яна Рудковская сообщила подписчикам своего микроблога, что завела страничку в Instagram для своего младшего сына Арсения. Малышу нет еще и года, но он уже популярнее многих пользователей соцсети и имеет аудиторию в количестве 12 тысяч фолловеров.

Там Рудковская лично публикует фото и видео, а также общается с подписчиками от лица малыша. На новом видео, которым мама поделилась в микроблоге, Арсюша стоит у кроватки и слушает музыку, как-будто пританцовывая. Он уже справляется с вертикальным положением без ходунков и наверняка уже скоро сделает первые самостоятельные шаги.

«Какую музыку любят слушать малыши? Арсюша предпочитает классику», — написала мама.

Напомним, малыш Арсений родился у суррогатной мамы в сентябре 2020 года. Яна Рудковская призналась, что намерена «пойти» за дочкой и активно готовится к пополнению.

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