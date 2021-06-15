«Мне не все равно»: бывший бойфренд Бузовой накинулся на Губерниева после скандального телеэфира

После того, как Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире из-за обидных шуток в свой адрес от спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, многие знаменитости поспешили поддержать девушку. Продюсер Яна Рудковская заявила, что журналист не прав «по-человечески», певец Дима Билан посвятил целый пост в честь Бузовой, не смог промолчать и бывший парень поющей телеведущей.

Блогер Давид Манукян разместил в микроблоге гневные послания, в которых заявил, что готов прийти на помощь экс-возлюбленной. «Мне не все равно на людей и даже на тех, кто ушел из моей жизни, — признался артист.

Кроме того, Дава накинулся на самого спортивного комментатора. «Вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мерзкий поступок», — написал блогер.

Напомним, Ольгу Бузову пригласили на «прямой эфир», и с начала беседы Дмитрий Губерниев сыпал шутками в адрес гостьи, а также поинтересовался у нее, перестала ли она пить коньяк по утрам. Певица не смогла справиться с эмоциями и расплакалась.

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