Как советует Хромченко: Нетребко в ярком платье с суперкрупными цветами поддержала тренд на летний принт

Оперная дива Анна Нетребко всегда выглядит стильно и ярко. Даже для вечерней прогулки по городу звезда выбирает элегантные и трендовые наряды, которые позволяют ей быть в центре всеобщего внимания.
На вечерний променад театральная легенда отправилась в мини-платье с крупным цветочным принтом – оранжевыми бутонами на голубом фоне. Именно такой узор Эвелина Хромченко призвала модниц выбирать как можно чаще, поскольку он сейчас на пике популярности.
«Самая модная цветочная палитра – это суперкрупные цветы как на жостовских подносах, нанесенные такими огромными жирными мазками. И чем более фееричен этот вихрь, тем более модный этот комплект», — отметила Хромченко ранее.
Яркости в образ Нетребко добавила и при помощи аксессуаров – оранжевой сумочки на цепочке и туфель-лодочек, в которых с легкостью дефилировала по улицам, восхищая собой окружающих.