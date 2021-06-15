«Снимать стресс»: Бузова в костюме в горошек и прозрачном топе на голое тело отправилась на шопинг

Телеведущая и певица, а также начинающая мхатовская актриса Ольга Бузова решила после неприятного для нее телеэфира с Дмитрием Губерниевым поднять себе настроение. Девушка поспешила на шопинг за новой парой туфель и остановила свой выбор на культовой коллекции Amina Muaddi. «Приехала снимать стресс», — объяснила Бузова.

Телеведущая появилась в бутике в том же, в чем снималась на «Матч ТВ» — в брючном костюме с принтом polka dot, или мелкий горошек, который накинула на прозрачный топ, надетый на голое тело.

Певица перемерила несколько пар эффектных лодочек и отдала предпочтение яркой модели лилового цвета. Однако, обида, которую ей причинил Дмитрий Губерниев во время беседы, все-таки давала о себе знать – девушка то и дело смахивала слезу с глаз.

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Напомним, Губерниев позволил себе в общении с Бузовой несколько острых шуток насчет ее недавнего дебюта на театральной сцене, «прошелся» по футбольным знаниям певицы, а также поинтересовался, перестала ли девушка пить коньяк по утрам. Ольга очень оскорбилась и заплакала. Но все-таки осталась до конца эфира в студии.

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