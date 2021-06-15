Мама на стиле: Подольская отметилась в силуэтном платье остромодного цвета этого лета

С началом весенне-летнего сезона в тренды вырвался зеленый цвет и все его вариации. В этот оттенок буквально влюбилась телеведущая Ксения Бородина, не переставая отдавать ему предпочтение даже в маникюре. Вслед за ней поддержали тренд и Светлана Бондарчук, Ольга Бузова, Анна Седокова.

Благосклонна к зеленому в нарядах и певица Наталья Подольская. Накануне девушка вышла в свет в платье с рукавами-фонариками ярко-зеленого цвета с сатиновым блеском. Девушка отдала предпочтение приталенному фасона, подчеркнувшему ее идеальную фигуру. В таком наряде красотка с сестрой отправилась в ресторан — у мамы двоих детей выходной.

Кстати, в образе Подольской – еще один супертренд. Аксессуар на солнечных очках в виде металлической цепочки очень актуален нынешним летом. Правда, чтобы стать модным инфлюэнсером, лучше выбирать утрированно массивные цепочки, советует фэшн-эксперт Эвелина Хромченко.

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