«Для меня это дно»: Бузова объяснила, почему слова Губерниева про алкоголь ее так обидели

Ни дня не проходит, чтобы имя Ольги Бузовой, бывшей ведущей «Дома-2» и певицы, не оказалось в сводке новостей. И в минувшие выходные произошло еще одно происшествие с участием поющей телеведущей и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, скандал вокруг которого только набирает обороты.

Певица стала гостьей шоу в прямом эфире на «Матч ТВ». И, как мы писали ранее, буквально с первых минут острые шутки спортивного комментатора посыпались в адрес Ольги без остановки – сначала про МХАТ, затем про футбол, а позже – и про крепкие напитки. Бузова обиделась и не смогла сдержать слез. Позже в своем микроблоге девушка объяснила свое поведение.

«Я все могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире – мое сердце, воспитание, религия… не принимает! Для меня это дно!», — высказалась Бузова.

Кстати, после эфира Бузова долго не могла прийти в себя. Девушка, выходя в stories то и дело смахивала слезу с глаз – очевидно, что слова Губерниева задели начинающую актрису не на шутку.

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