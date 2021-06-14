«Неудовлетворенный мужик и невежа»: Дмитрия Губерниева травят после эфира с Ольгой Бузовой

Фанаты теледивы набросились на спортивного комментатора. Им не понравилось, что тот довел до слез их любимицу.

Настоящая вакханалия началась в Instagram телеведущего и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после его эфира с Ольгой Бузовой на «Матч ТВ».

Под последним постом Губерниева, в котором он разместил видео с поющей телеведущей всего за час оставлено порядка полутора тысяч комментариев.

«Исторический эфир», — прокомментировал кадры Дмитрий Губерниев.

Фанаты Ольги Бузовой не простили ему хамского обращения с их любимицей. За слезы, которые теледива пролила в эфире «Матч ТВ», Губерниеву досталось по полной. В частности, многих задел его вопрос, пьет ли Ольга по утрам коньяк.

«Дима, ты тоже присоединился к стадному мышлению по поводу Ольги? Лично обидела, да? Никогда не думала, что ты просто неудовлетворенный мужик и невежа», «Ужас, что мы увидели. Тот момент, когда взрослый мужчина хочет рейтинг за счет девушки младше его», «Ощущение что вы любите ее, а себе признаться слабо», «Губерниев, а что вы пьете по утрам и во время передач?», «Правильно! Вы — полное дно!» — высказываются в Сети.

Между тем, Дмитрий Губерниев уже поспешил принести публичные извинения Ольге Бузовой.

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