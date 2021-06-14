Голосом Аллы Пугачевой: Кристина Орбакайте и Максим Галкин похулиганили в саду у Валентина Юдашкина

Известный телеведущий Максим Галкин некоторое время назад поделился в сторис Instagram видео, которое он сделал в саду у Валентина и Марины Юдашкиных. Шоумен восхищался красивыми ирисами в цветнике.

Судя по всему, компанию Максиму Галкину составила дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. В микроблоге певицы тоже появилось видео, сделанное в тех же локациях. Кристина показала шикарные ирисы, а затем и забавную сценку, которую разыграли то ли она с Максимом Галкиным, то ли Максим Галкин с Аллой Пугачевой. За кадром слышны только голоса артистов.

В кадре – садовое украшение, фигурка в виде улитки. Моллюск находится среди цветущих бегоний.

«Куда ты ползешь?» — спрашивают улитку. «Хочу красоты», — голосом Аллы Борисовны «отвечает» та. «Ты что, любишь цветочки?» — звучит новый вопрос. «Какой аромат! Конечно, люблю!» — «говорит» улитка.

Забавный перформанс – это, вероятно, экспромт, которым Кристина Орбакайте решила поделиться со своей аудиторией в Instagram.

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