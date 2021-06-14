«Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать параллели»: Губерниев извинился перед Бузовой

Спортивный комментатор отметил, что надеялся на иронию гостьи, но ошибся.

Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения певице Ольге Бузовой, которую ранее довел до слез в прямом эфире студии «Матч ТВ».

«Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более, что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра!»

Дмитрий Губерниев

Как отметил Губерниев, он не думал, что Бузова заплачет после ее вопроса о взаимоотношениях Карлсона и Фрекен Бок. Он добавил, что в эфире звезда держалась стойко.

Ранее Дмитрий Губерниев спросил Ольгу Бузову в прямом эфире, перестала ли она пить коньяк по утрам. Телеведущая и начинающая актриса не выдержала и разрыдалась на всю страну. Ведущему Илье Трифанову пришлось на протяжении нескольких минут ее успокаивать. После этого Губерниева она назвала «не мужиком».

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