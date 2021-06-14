«Единственно правильный путь – простить»: Ксения Бородина заговорила об обиде на умершего отца

Ким Амоев не общался с дочерью после развода с женой. Телеведущая уверена, что его отношение к ней заставило ее выбирать не тех мужчин.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина разместила в Instagram обширный пост, которым дала понять, что совершила ошибку, выбрав себе в мужья не того мужчину.

Ксения рассказала, что в последнее время много работает с психологами, чтобы разобраться в причинах своих неудач в личной жизни. Вместе со специалистами она пришла к выводу, что виной всему детская травма и глубокая обида на отца.

Ким Амоев развелся с мамой Ксении Бородиной, когда будущая телезвезда была совсем маленькой девочкой. Ни с бывшей женой, ни с дочкой он не общался. У Ксении нет ни одного совместного фото с отцом.

«Я всегда мечтала о таком отце, который переживает, заботится и любит безгранично, — поделилась Ксения Бородина. — Для девочки отец – самый важный человек в жизни. Это ее первый образ мужчины, на основе которого она в будущем будет выбирать себе мужа».

Ким Амоев умер в 2018 году, и Ксения думала, что похоронив его, она избавилась и ото всех обид. Но оказалось, что это не так. Телеведущая поняла, что из-за отношений с отцом выбирала себе мужчин по принципу «лишь бы не быть одной». Теперь в ее жизни все будет по-другому.

«Много работая с психологами, я прекрасно понимаю, что единственно правильный путь — это простить папу, принять его таким, каким он был, и отпустить… Хоть больно и тяжело, но это надо сделать, чтобы не ошибаться, чтобы уметь делать правильный выбор», — высказалась Ксения Бородина.

Имеет ли ее анализ какое-то отношение к ситуации с мужем Курбаном Омаровым, можно только догадываться. Напомним, супруги уже какое-то время живут не вместе и не публикуют совместных фото и видео.

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