«Я уже со спины влюбился в нее»: Олег Газманов рассказал о знакомстве со второй женой

Музыкант до сих пор с трепетом вспоминает моменты тридцатилетней давности.

Известный исполнитель и автор песен Олег Газманов уже тридцать лет счастлив вместе со своей второй супругой Мариной. Восемнадцать из них пара живет в браке. Марина благодарна мужу за верность и преданность. Сама же она стала для него женщиной, которой не хочется изменять.

Олег Газманов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о случайном знакомстве с Мариной и о том, как влюбился сначала в ее походку.

«Я уже со спины влюбился в нее. В Воронеже мы ехали на гастроли во дворец Спорта. И возникло такое яркое пятно. Но главное – это то, как красиво она шла. Устоять было невозможно», — поделился Олег Газманов с Teleprogramma.pro.

Сам он выходить из машины не захотел, побоявшись быть окруженным толпой поклонников. Отправил своего барабанщика, чтобы тот пригласил красавицу на его концерт. Но Марина оказалась крепким орешком, заявив, что ее должен пригласить исключительно сам Олег Газманов. И тому пришлось прорываться сквозь толпу фанатов.

Но больше они с Мариной уже не расставались. Их долгий роман длился двенадцать лет и увенчался свадьбой. А платье невесты для избранницы музыканта шил сам Валентин Юдашкин.

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