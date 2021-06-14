«Мой мир с ног на голову перевернулся»: Арзамасова в комбинезоне с шортиками поделилась памятным снимком без «своего животика»

На тот момент актриса из ситкома «Папины дочки» наслаждалась каникулами. А уже спустя три месяца Лиза порадовала поклонников известием о беременности.

Не так давно Лиза Арзамасова рассекретила свою беременность. 26-летняя актриса из ситкома «Папины дочки» готовится подарить малыша своему мужу Илье Авербуху. Для 47-летнего постановщика ледовых шоу этот ребенок станет вторым, а для его возлюбленной — первым. У хореографа есть уже взрослый 17-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой. Юноша прекрасно относится к молодой мачехе. Да и разница в возрасте у них не значительная, Елизавета старше пасынка на восемь лет.

На личной страничке микроблога Лиза поделилась памятным снимком, который был сделан всего три месяца назад. На тот момент у актрисы еще не появился ее животик. Арзамасова позировала на отдыхе в белоснежном комбинезоне с шортами, подчеркнув стройные ножки и точеную талию.

«А мне нравится, как все стремительно в жизни, непредсказуемо и даже в самые мирные и блаженные периоды — кардинально изменчиво. Вот этому снимку всего три месяца. Даже в рубрику #ИзСундука ему еще рановато, а мой мир уже с ног на голову перевернулся… Всем доброго дня! В Москве чудесная погода. Солнце, легкий ветерок, не жарко. Люди гуляют, мороженое поедают. Красивое лето» — отметила Лиза.

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