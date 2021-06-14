«В лопухах»: 54-летняя Литвинова вслед за Стриженовой повязала платок в стиле «бабушка на лавочке»

Рената Литвинова славится своим женственным, утонченным и элементным гардеробом. Случайных вещей в нем найти крайне сложно. Актриса тщательно следит за имиджем и модой. Разумеется, она одной из первых поддержала тренд на косынки и платки, повязав этот ультрамодный аксессуар в стиле «бабушка на лавочке». Подобный аутфит пользуется популярностью и у других не менее знаменитых персон, среди которых: Екатерина Стриженова, Агата Муцениеце и Эмма Малинина.

«В лопухах на выборе натуры — перед спектаклем», — отметила Литвинова.

Актриса решила провести время на свежем воздухе вдали от городской суеты. Напомним, что у Ренаты есть взрослая дочь. Большую часть времени Ульяна живет за границей во Франции. Но и на родину она также наведывается.

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