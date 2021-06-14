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С малышкой Тасей на плечах: бывший муж Пелагеи нашел время на уикенд с дочерью

В январе малышке исполнилось четыре годика.

С малышкой Тасей на плечах: бывший муж Пелагеи нашел время на уикенд с дочерью
Пелагея. Фото: Globallookpress.com

В одном из своих интервью певица Пелагея прокомментировала слухи о том, что ее брак, в каком-то смысле был разрушен из-за мамы. По словам артистки, все слухи и кривотолки на эту темы нелепы и не имеют под собой реальной почвы. Наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале уточнила, что ее родительница стала самой лучшей тещей, о которой многие мужья могут только мечтать. К своему теперь уже бывшему зятю Светлана Ханова всегда относилась с теплотой.

Расставшись с мужем Пелагея с головой погрузилась в творчество. Иван Телегин, стоит отметить, о дочери не забывает. На днях спортсмен провел время с наследницей, посвятив ей уикенд. Таисия или Тася (Как малышку называют домашние, — Прим. ред.) удобно расположилась на отцовских плечах, явно наслаждаясь прогулкой. Малышка растет не по годам умной и вдумчивой девочкой.

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