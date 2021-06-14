«Не одобряю»: Светлана Лобода считает поступок Крапивиной недопустимым

Украинская исполнительница Светлана Лобода поделилась в одном из последних постов личного микроблога комментарием об отношении к Нателле Крапивиной.

Напомним, после оскорбительных слов в адрес Филиппа Киркорова и Давида Манукяна Нателла Крапивина перестала сотрудничать с Лободой. Светлана тоже заявила, что разрывает контракт с концертным директором.

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Поклонники артистки были ошеломлены заявлением Светланы. Так как певица всегда тепло отзывалась о Крапивиной и считала ее частью своей семьи. Но недавно знаменитости отписались друг от друга в социальной сети.

«Друзья, неделю назад произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем», — отметила Лобода.

При этом артистка рассказала, что уже давно искала нового концертного директора. И скандал со звездными коллегами не отразился на ее решении. Она по-прежнему уважает Крапивину и благодарна ей за 11-летнее сотрудничество:

«Она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда. Мы давно искали человека на должность концертного директора».

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