«Выхожу на сцену, увидела его и думаю: о, какой мальчик»: Кети Топурия рассказала о знакомстве с мужем

Вокалистка вспомнила, как практически с первого взгляда влюбилась в Льва Деньгова.

Солистка группы A’Studio Кети Топурия после развода с первым мужем Львом Гейхманом недолго было одна. В 2017 году пара объявила о расставании, а в ноябре 2020 года певица вышла замуж за Льва Деньгова. При этом звезда находилась на приличном сроке беременности, и уже этой зимой подарила супругу сына.

Роман Кети Топурии и Льва Деньгова развивался стремительно. Как рассказала вокалистка во время кулинарного youtube- шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», она влюбилась в Деньгова практически с первого взгляда.

Познакомились они летом 2019 года, на вечеринке по случаю дня рождения Льва, на которую была приглашена выступать группа A’Studio.

«Там была моя подруга, она мне говорит: «Давай познакомим тебя с ним. Такой хороший мальчик. Я отказалась. Потом выхожу на сцену, увидела его и думаю: о, какой, мальчик. Он мне понравился», — поделилась Кети Топурия.

После концерта она пошла в гримерку. И вдруг увидела в дверях Льва Деньгова с сыном Леней. Мальчик захотел сфотографироваться со звездой, и папа решил попросить Кети позировать с его наследником.

«Мой купидончик Леня, — говорит о мальчике Кети Топурия. – Они зашли. И все. И остались».

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