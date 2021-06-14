«Как пятилетние»: Валерия в джинсовой куртке оверсайз «сыграла» на шоколадной скрипке

Певица Валерия опубликовала в своем микроблоге свежий ролик, в котором решила подурачиться и «сыграть» на съедобном музыкальном инструменте.

Исполнительница, несмотря на возраст, чувствует себя девчонкой. Валерия призналась, что наличие троих детей и внучки не делает ее унылой и теряющей вкус к жизни. Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина облачилась в любимую безразмерную куртку из денима и отправилась к маме. Валерия уже не в первый раз выбирает оверсайзную джинсовку. В ней исполнительница даже встретила годовщину свадьбы в Твери.

«Заехала к мамуле, поиграла на шоколадной скрипке. Вот это жизнь! Некоторые думают, наверное: взрослые люди, а ведут себя, как пятилетние. Да? А вы стесняетесь дурачиться?» — призналась певица.

Поклонники артистки отметили, что Валерия смогла рассмешить их и поднять настроение:

«Валерия, красавица! Спасибо, что мотивируете быть спортивной, красивой и легкой!», «Как это здорово! Внутренний ребенок тоже должен радоваться жизни», «Валерия, ну какая же вы классная», «Это очень круто — сохранить в себе ребенка».

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