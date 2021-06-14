«Написала комментарий в соцсетях, а он удалил»: Максакова раскрыла суть конфликта с Садальским

Оперная дива Мария Максакова пояснила, почему у нее в последние годы сложились достаточно натянутые отношения с актером Станиславом Садальским.

«Скандала не было. Я ему написала комментарий в соцсетях, а он его удалил. Так смешно. Бунтарь-правдоруб тут же подчищает неугодные себе комментарии. Правда всегда глаза колет». Мария Максакова

Как отметила Максакова, она просто напомнила в комментарии Садальскому, что он связался с опасными людьми. По ее словам, актеру не стоит претендовать на квартиру ее матери. Иначе он может просто свою потерять. В комментарии она также указала Садальскому, что «семейка саблезубых и степных хапуг может и на органы пустить при желании». Правда, она усомнилась, что у актера есть хоть один здоровый и нормально функционирующий, сообщает «Собеседник».

Напомним, что не так давно Станислав Садальский объявил о желании жениться на матери оперной дивы актрисе Людмиле Максаковой. Также он рекомендовал ее дочери забыть о квартире родительницы и ни на что не претендовать.

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