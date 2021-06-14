«Не бросаем камни»: Александр Петров заступился за проигравших российских футболистов

Актер Александр Петров разместил на своей странице фото вместе с избранницей Стасей Милославской. Знаменитости запечатлелись на матче сборных России и Бельгии.

После проигрыша российской команды по футболу, некоторые фанаты сборной разочаровались в спортсменах. А Петров призвал не отчаиваться и верить в дальнейшие успехи футболистов.

«Проиграли, да. Но болеем дальше и не бросаем камни в наших парней! Впереди самые важные матчи! Желаю парням настоящей спортивной злости и везения!» — написал Александр в своем микроблоге.

Однако фанаты актера не согласились с мнением Петрова. Подписчики исполнителя главной роли в фильме «Лед» оставили гневные комментарии под совместным фото Милославской и Петрова.

«За кого там болеть-то?», «Александр, да как не бросать камни, когда жизни не было на поле?! Не было желания играть. В матче Дания — Финляндия ребята хотели играть, несмотря на трагедию», «Штрафовать их надо! Когда играть научатся, тогда и камни бросать никто не будет, «А смысл в них бросать? Что бросай, что не бросай, все одно!!» — ответили поклонники Петрова.

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