«Лиф вот-вот лопнет на груди»: Муцениеце в соблазнительном бикини сверкнула прелестями в деревне

Агата Муцениеце в очередной раз порадовала поклонников пикантным снимком. Но на этот раз кадр был сделан не в Турции, и не на Мальдивах. Судя по обстановке вокруг экс-возлюбленная Павла Прилучного отдыхает в деревне. По словам актрисы, она давно мечтала насладиться именно такими каникулами. Никакого пафоса и звездности. При этом Агата уточнила — у нее за спиной бутылка безалкогольного пива. Муцениеце придерживается здорового образа жизни.

Агата прикрыла пышный бюст веточками сирени. Сама актриса позировала в сексапильном купальнике. Она не только засветила упругие прелести идеального тела, но и гром-бедра.

«Пашка бы поплыл от ревности», «Лиф вот-вот лопнет на груди», «Сексапильная, впрочем, как всегда», «Вот правду говорят — развод только на пользу пошел», «Пашку даже жалко», «Муж, небось, не дал бы ей так оголяться», «Ну теперь-то Павлик за Мирославой следит, зачем ему бывшая жена», — пишут фолловеры.

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