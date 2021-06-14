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«Лиф вот-вот лопнет на груди»: Муцениеце в соблазнительном бикини сверкнула прелестями в деревне

Актриса из фильма «Тобол» восхитила поклонников летним фото без пафоса и звездности.

«Лиф вот-вот лопнет на груди»: Муцениеце в соблазнительном бикини сверкнула прелестями в деревне
Агата Муцениеце. Фото: Instagram.com/agataagata

Агата Муцениеце в очередной раз порадовала поклонников пикантным снимком. Но на этот раз кадр был сделан не в Турции, и не на Мальдивах. Судя по обстановке вокруг экс-возлюбленная Павла Прилучного отдыхает в деревне. По словам актрисы, она давно мечтала насладиться именно такими каникулами. Никакого пафоса и звездности. При этом Агата уточнила — у нее за спиной бутылка безалкогольного пива. Муцениеце придерживается здорового образа жизни.

Агата прикрыла пышный бюст веточками сирени. Сама актриса позировала в сексапильном купальнике. Она не только засветила упругие прелести идеального тела, но и гром-бедра.

Актриса Агата Муцениеце
Агата Муцениеце в соблазнительном бикини показала слишком много тела. Фото: Instagram.com/agataagata

«Пашка бы поплыл от ревности», «Лиф вот-вот лопнет на груди», «Сексапильная, впрочем, как всегда», «Вот правду говорят — развод только на пользу пошел», «Пашку даже жалко», «Муж, небось, не дал бы ей так оголяться», «Ну теперь-то Павлик за Мирославой следит, зачем ему бывшая жена», — пишут фолловеры.

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