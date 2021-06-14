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«Женщина моей жизни»: Влад Топалов поздравил Регину Тодоренко с днем рождения

Артистке исполнился 31 год.

«Женщина моей жизни»: Влад Топалов поздравил Регину Тодоренко с днем рождения
Регина Тодоренко. Фото: Instagram.com/reginatodorenko

Исполнитель Влад Топалов написал слова уважения и любви Регине Тодоренко. Знаменитость посвятил один из последних постов в Instagram дню рождения жены.

Топалов отметил, что Регина является для него настоящим подарком судьбы. В 31 день рождения Тодоренко ее возлюбленный пообещал всегда оберегать и делать счастливой избранницу.

«Мой самый дорогой, самый важный и самый близкий человек на этой земле. Мой самый лучший друг. Моя гордость. Моя радость! Мое нескончаемое счастье. Женщина моей жизни и любовь вселенских масштабов. С Днем рождения! Ты — огромная глыба добра, света, любви и заботы для всех, кто тебя знает или сталкивается с тобой!! Я хочу тебе пожелать только одного — не теряй этот божественный свет и эту детскую, очаровательную наивность. Ты — абсолютное солнце для нас», — написал Влад.

По словам Топалова, Регина одаривает свою семью лучами надежды и веры в лучшее. Она согревает своей любовью, именно за это артист благодарен жене.

Напомним, Регина рассказала, что начинает новую главу в своей жизни.

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