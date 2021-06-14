«Начинаю новую главу»: Регина Тодоренко поздравила себя с днем рождения

Жена музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко — напомнила своим фанатом о собственном дне рождения. Артистка опубликовала пожелание себе любимой на личной страничке в Instagram.

Телеведущая отметила, что начинается новый этап в ее жизни. В 31-й день рождения Регина пообещала загадать заветное желание. Однако оно, как отметила Тодоренко, не сбудется без помощи ее поклонников.

«31 годик. Так много свершений… Даже не описать словами, какую яркую и насыщенную жизнь я успела прожить. Спасибо всем, кто путешествовал со мной все эти годы. Нас связывают удивительные приключения, и мы сами их создавали, загадывали и воплощали в жизнь.

Сегодня я загадываю еще одно заветное желание и начинаю новую главу своей книги жизни. Да, это может быть непросто, но я готова пройти этот путь до самой вершины. О желании напишу в следующем посте подробнее. Без вас мне не справиться», — призналась Регина.