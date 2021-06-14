Режиссер Антон Адасинский покинул МХАТ имени Горького после спектакля с Ольгой Бузовой

Режиссер и основатель театра Derevo Антон Адасинский заявил в соцсети «ВКонтакте, что прекращает сотрудничество с МХАТ имени Горького из-за спектакля «Чудесный грузин» с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой в одной из главных ролей. Речь в постановке, как известно, идет о жизни молодого Иосифа Сталина.

«Я не могу позволить себе и «Музыкальному театру детей» Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порноактрис, так же, как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи». Антон Адасинский

Как отметил режиссер, он верит, что в будущем период мракобесия закончится. Также он добавил, что рано или поздно МХАТовская публика вернется в зал, чтобы увидеть достойные постановки, ради которых театр когда-то много лет назад и был построен.

Напомним, что Ольга Бузова дважды выходила на сцену с постановкой «Чудесный грузин». В сентябре он продолжит играть на сцене МХАТа в этом спектакле. При этом речи о принятии ее в труппу театра пока не идет.

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