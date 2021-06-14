Две грации: 72-летняя Пугачева в брюках палаццо и Орбакайте в акцентном мини пришли на съемки

В одном из интервью Алла Пугачева призналась, что ей хочется выглядеть красиво и ухоженно рядом со своими детьми и любимым мужем. Ради шоумена Максима Галкина певица сбросила лишние килограммы, обновила гардероб и стала выглядеть более моложаво. Это подчеркивал и историк моды Александр Васильев. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале подметил, что замужество явно пошло примадонне на пользу.

На одной из фанатских страничек Пугачевой в Instagram появилось редкое фото, на котором певица вместе с дочерью позировала на съемочной площадке. В кадре также отметился внук примадонны Дени Байсаров и муж Кристины Орбакайте бизнесмен Михаил Земцов. Еще одним звездным гостем стал поп-король сцены Филипп Киркоров.

На съемках Алла Пугачева предстала в переливающемся костюме, состоящем из легкой блузы с металлизированным блеском и струящихся брюк палаццо — этот фасон стал стопроцентным хитом лета 2021 года. Об этом модницам напоминала и имиджмейкер-стилист Ольга Линцова.

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