В образе невесты: Пугачева в струящейся юбке из фатина и с пышной фатой позировала на памятном фото в день венчания

Примадонны и шоумен Максим Галкин скрепили свой союз еще в 2017 году. После шести лет брака и появления общих детей.

Для Аллы Пугачевой этот обряд венчания стал вторым. Ранее она освещала союз с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. О чем потом каялась. Сама певица подметила, что будет жалеть о случившемся всю жизнь. Однако таинство, прошедшее с Максимом Галкиным, стало для артистки важным шагом. Для церемонии пара выбрала маленький храм в Подмосковье, пригласив на торжество только самых близких. Разумеется, среди гостей присутствовали и дети супругов — двойняшки Гарри и Лиза.

Примадонна обвенчалась с шоуменом Максимом Галкиным в ноябре 2017 года. Спустя шесть лет брака и появления общих наследников. На рождении малышей, к слову, как позже рассказывал ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале, также настояла Алла Борисовна.

На одной из фанатских страничек Пугачевой в Instagram появилось памятное фото певицы, на котором она запечатлена в день венчания рядом с подругами Идой Достман и Мариной Юдашкиной. Примадонна позировала в струящейся многослойной юбке из фатина оттенка пыльной розы. Лук невесты украшала пышная фата.

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