«Аж четыре раза»: Анна Калашникова продолжает праздновать свое 37-летие

Модель Анна Калашникова похвасталась количеством человек на ее празднике в честь дня рождения. Знаменитость призналась, что собирается праздновать дальше.

Отметим, Анна посетила Ялта Fashion Show. Именно там артистка отметила свое 37-летие. Однако не все коллеги, друзья и близкие смогли прилететь в Крым к имениннице. Поэтому Калашникова приняла решение отметить праздник еще и в Москве:

«С Днем Рождения меня! В этот раз я буду праздновать аж четыре раза! И первый — после Ялта Fashion Show — мы уже начали отмечать! Впервые отмечаю в Крыму, в Ялте, и очень приятно, что на своей любимой работе, среди коллег, друзей и знакомых! Более 400 человек было со мной!».

Анна поблагодарила коллег, которые поздравили ее. Среди них были экс-участники проекта «Дом-2», а также дизайнеры и художники по костюмам.

«Второй раз мы продолжим сегодня, третий — в Москве с семьей и четвертый — с друзьями и коллегами в Москве».

Также исполнительница добавила, что ко дню рождения выпустила новый трек — «Больно, мама».

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