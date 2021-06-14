«Одни из самых любимых»: Дарья Повереннова получила пышные пионы за чтение Набокова

Артистка призналась, что нелегко было выучить наизусть восемь листов произведения.

Актриса Дарья Повереннова рассказала о своих планах создания короткометражного фильма. Знаменитость давно мечтала попробовать себя в качестве режиссера-постановщика.

В своем микроблоге Повереннова поделилась кадрами с благотворительного вечера. Его артистка организовала для сбора средств будущей кинокартины. В этом ей помог муж — Андрей Шаронов.

«Сегодня мы с Андреем принимаем участие в благотворительном балу, часть средств от которого будут направлены на реализацию моей мечты! Волнуюсь», — отметила Дарья.

Однако волнение артистки было напрасно. Поклонники остались в восторге от мероприятия и стихов Набокова в исполнении Поверенновой. Фанаты подарили кумиру ее любимые цветы — пышные пионы.

«Обалденные пионы! Красивый был бал, вы молодец, и муж ваш — мужчина с большой буквы! Вместе у вас все получится!», «Здорово! Молодец! Счастья Вам большого», «Смотрю на эту пару и восторгаюсь! Сильные, умные, красивые, с целями, выходящими за рамки обычной жизни», — написали поклонники Поверенновой в комментариях под фото.

Актриса отметила, что она очень старалась, хотя было не так просто запомнить большой текст:

«Немного уставшая, это правда! Выучить наизусть восемь листов A 4 — это требует определенного упорства, а главное, сосредоточенности и вовлеченности! А когда дело сделано, тебя немного догоняет усталость».

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