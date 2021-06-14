Как советует Хромченко: Бородина отметилась в бутике в остромодных джинсах сезона

Наступившее лето принесло с собой массу фэшн-трендов на любой цвет, вкус и размер. Телеведущая Эвелина Хромченко недавно напомнила модницам, что сейчас острым трендом в гардеробе являются брюки с широкими штанинами. «Чем шире, тем актуальнее», — даже подчеркнула эксперт.

Это же утверждение актуально и для джинсов. Сейчас отошли на второй план брюки из денима модели «бананы», которые были на пике модного Олимпа в прошлом летнем сезоне. И пальму первенства перехватили очень широкие и нарочито длинные модели. Быстро уловив тренд, телеведущая Ксения Бородина уже вовсю щеголяет в остромодных джинсах этого лета.

Девушка отметилась в черном бомбере и трендовых джинсах в одном из столичных бутиков. Она запечатлела себя в ожидании покупок у кассы, позируя на краю прилавка. Образ получился комфортным и очень модным, поскольку и бомберы сейчас на пике популярности.

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