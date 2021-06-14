«Вот такая пертурбация»: Татьяна Васильева рассказала, сколько платит за свет в московской квартире

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, сколько платит за свет в своем московском жилье.

«У меня квартира 62 квадратных метра. Я платила шесть с чем-то тысяч рублей в месяц. Это что – нормально? Я про другое хочу сказать. Не то, что я много плачу. Наверное, так все платят. У меня свет не нагорает, потому что я там не бываю. Я снимаю показатели счетчиков и суммы были странные. Пошла разбираться. Сказала, что это много. Проверьте. Они проверили. Теперь приходит мне 450 рублей в месяц. Значит все эти годы я платила намного больше. Короче, вот такая пертурбация». Татьяна Васильева

Как отметила Васильева, сейчас у нее в доме идет капитальный ремонт. «Это на самом деле страшно. С десяти утра до восьми вечера нет никакой воды. Обращаться куда-то бесполезно. Я пришла после спектакля, а мне негде взять воду. Я не могу снять грим. Позвонила соседу. Он сказал, что вывешивали объявление, что не будет воды. И вот он мне привез две бутылки», — заявила она.

Напомним, что Татьяна Васильева – известная российская актриса и телеведущая. Она народная артистка России. Этого звания звезда была удостоена в 1992 году.

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