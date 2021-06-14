Потеря бдительности: Полина Гагарина на отдыхе засветила дряблый живот в бикини

Длинные выходные в честь Дня России многие звезды решили использовать как возможность отдохнуть. Певица Полина Гагарина с дочкой улетела в Грецию, откуда уже успела снять несколько видеокадров, в том числе в купальнике.

Сначала звезда с наследницей прогулялась по окрестностям и наткнулась на местную неторопливую обитательницу. Черепашка так впечатлила трехлетнюю Мию, что девочка аж заговорила по-гречески. После увлекательной и познавательной экскурсии отпускницы отправились в море.

Гагарина запечатлела себя на яхте после освежающего заплыва. На звезде – миниатюрное бикини нюдового цвета, которое она дополнила пляжными украшениями. Настроение у певицы было отличное, и она поспешила поделиться им с подписчиками. При этом, снимая себя на селфи, девушка опрометчиво показала больше, чем планировала. И в кадр попал ее животик, который наверняка смутил многих поклонников: если присмотреться, то видно, что кожа не выглядит упругой, заметно одрябла и свисала.

Зато ранее на фотографиях, которыми делилась Гагарина в предыдущем отпуске в ленте аккаунта, с ее животом все идеально – подтянутый пресс и даже «кубики».

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