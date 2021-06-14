Зеркальный робот и четыре яруса: Глюкоза похвасталась тортом, которым удивляла гостей в свой день рождения

В минувшие выходные одна из ярких звезд отечественного шоу-бизнеса певица Глюкоза с размахом отметила свой день рождения. Исполнительница встретила свой 35-летний юбилей в компании родных, друзей, коллег. Ведущими вечера стали Ксения Собчак и Михаил Шац.

Танцы, шутки, подарки и, конечно же, выступление самой виновницы торжества завершилось появлением главного угощения вечеринки – торта огромного диаметра. Четырехъярусный десерт украсили капкейки, а увенчал «зеркальный» робот в черных очках. Все, как любит именинница., а главное, как она заметила, — «бомбически».

Кстати, праздник получился двойным. Поскольку с 14 июня в Москве усилены ограничения распространения коронавируса и многие мероприятия оказались отменены, Глюкоза отметила вместе со своими именинами и 15-летие со дня свадьбы с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым.

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