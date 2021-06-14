«У моей мамы субсидия»: Сергей Соседов озвучил сумму, которую платит в месяц за капремонт

Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучил сумму, которую платит в месяц вместе с мамой за капитальный ремонт.

«У меня старый дом — 1985 года постройки. Мы въехали туда с мамой в 1986-м. Капитальный ремонт планируется только в 2035-37 годах. Ровно через 50 лет после ввода жилья в эксплуатацию. Это вообще нормально? Сейчас с нас собирают денежки на капитальный ремонт. Они уходят в фонд капремонта Москвы. У нас проблема в том, что из окон на лестничной площадке не просто дует, а там изо рта идет пар. То есть температура ноль градусов. А по закону надо, чтобы 16 градусов тепла в подъездах было. Когда мы обращаемся в управляющую компанию, то они прокладывают все поролоном, но это ничего не решает. Платим мы каждый месяц за капремонт». Сергей Соседов

Как отметил музыкальный критик, за двух человек, прописанных в его квартире, необходимо на капремонт в месяц сдать 1200 рублей. «Но поскольку у мамы моей субсидия, то мы платим семьсот с чем-то рублей каждый месяц», — заявил он.

Напомним, что Сергей Соседов много лет живет в квартире со своей мамой. Музыкальный критик никогда не был женат.

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