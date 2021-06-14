«Слезы текли несколько раз. В туалет, извините, хочу»: Шаляпин воюет с соседями из-за шлагбаума

Как отметил музыкант, он против, чтобы в его дворе парковались чужие машины.

Музыкант Прохор Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, что порой не может поставить машину около собственного дома. Причем некоторые соседи категорически против установки шлагбаумов в его дворе.

«У нас московский двор, который находится в пределах третьего кольца. Сейчас очень много машин. Люди из других районов приезжают на работу и ставят машины в нашем дворе. Я автомобилем пользуюсь только, чтобы съездить за продуктами. Приезжаю днем во двор и негде поставить машину. Жители в итоге взревели. Было принято решение поставить шлагбаум. Я сам лично скинулся. Заплатил пять тысяч рублей. Шлагбаумы ломали очень часто. Дошло до того, что за мной заезжать чужие машины. Один автолюбитель мне просто плюнул в лицо, потому что я его не впускал в наш двор. В прямом смысле этого слова. Ни за что пострадал».

Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, проблема очень серьезная. «Приезжаю во двор с сумками из магазина и некуда поставить машину. У меня слезы текли несколько раз. Я в туалет, извините, хочу, но не могу подняться до квартиры», — заметил Прохор Шаляпин.

Напомним, что Прохор Шаляпин живет на улице Автозаводской в столице. Квартиру он там купил еще двадцать лет назад.

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