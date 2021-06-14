«Артисты во всем виноваты»: Виктор Дробыш пожаловался на возобновление ограничений

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш опубликовал в своем микроблоге свежее фото в маске. Знаменитость разместил снимок на борту самолета и оставил сообщение с личными переживаниями.

Виктор Яковлевич высказался о недавних ограничениях, которые ввели в столице. Дробыш признался, что его не пугают маски и прививки. Однако во время первой волны коронавирусной инфекции бизнес артистов серьезно пострадал. Музыкант надеется, что подобное не повторится. Дробыш считает, что жаркая летняя погода сможет остановить вирус. Но при этом его терзают сомнения:

«Опять COVID-19. Опять маски. Опять артисты во всем виноваты, и с нашим бизнесом начнут бороться, как и год назад. И все-равно берегите себя. А солнышко, мне кажется, свое дело все-таки сделает, и вся эта гадость потихонечку сгинет. Всем хороших вынужденных выходных».

Напомним, на днях власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького. Такие меры предприняли в связи с увеличением роста заболевших в столице. При этом сообщается, что в школах можно проводить торжественные мероприятия.

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