Примадонна в зале: 73-летняя Пугачева появилась на концерте в пышном бело-синем платье с воланами

В День России на Первом канале прошла трансляция большого праздничного концерта «Этот мир придуман не нами», посвященного творчеству композитора Александра Зацепина. Маэстро в этом году исполнилось 95 лет. Поздравить юбиляра собрались многие звезды эстрады, включая Аллу Пугачеву.

Примадонна, сопровождаемая мужем Максимом Галкиным, появилась на концерте в качестве гостьи. Звезда заняла место в ложе для почетных зрителей вместе с Александром Зацепиным. Ведущие концерта не смогли не поприветствовать артистку и в качестве комплимента преподнесли ей букет цветов.

Для выхода в свет Примадонна облачилась в пышное бело-синее платье с геометричными воланами. Укороченный наряд звезда дополнила белыми джинсами скинни, подчеркнувшими ее стройные ноги.

Смотрите также