Звезда вечеринки: Наташа Королева «зажгла» в ресторане под хиты Киркорова

48-летняя звезда эстрады Наташа Королева обожает веселиться. Певица обладает веселым нравом, любит посмеяться от души и зарядить своей энергетикой окружающих. Поэтому неудивительно, что красотка очень частый гость на любых мероприятиях.

Накануне знаменитая исполнительница была замечена в одном из фешенебельных московских ресторанов. Здесь праздновала день рождения одна из подруг Наташи Королевой. И в какой-то момент, когда заиграл хит Филиппа Киркорова «Я за тебя умру», жена Тарзана пустилась в пляс.

Королева закружилась в танце, подхватила подругу, и они уже вместе продолжили отплясывать и веселиться. Звезда для вечеринки выбрала белую футболку и джинсы скинни, повязав по-спортивному джемпер на талии.

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