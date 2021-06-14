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«Катя – моя подруга»: Таюрская прокомментировала слухи о романе Харламова и Ковальчук

Певица не стала раскрывать всех карт в отношениях своих друзей, но многозначительно улыбнулась.

«Катя – моя подруга»: Таюрская прокомментировала слухи о романе Харламова и Ковальчук
Софья Таюрская. Фото: Globallookpress.com

Звезда группы Little Big Софья Таюрская на недавней премии «Муз-ТВ» высказалась о возможном романе своих друзей юмориста Гарика Харламова и актрисы из сериала «Гусар» Катерины Ковальчук. Она ушла от прямого ответа на вопрос, но при этом многозначительно улыбнулась.

Екатерина Ковальчук
Екатерина Ковальчук. Фото: instagram.com/katerinakovalchyk/

«Об этом вам надо спросить самого Гарика. Катя — моя подруга».

Софья Таюрская
Гарик Харламов
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Интересно, что любимый мужчина Софьи Таюрской лидер группы Little Big Илья Прусикин не стал комментировать информацию о романе Харламова и Ковальчук. При этом сам он активно подогревает слухи, выкладывая снимки своих друзей в социальных сетях.

Напомним, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук, которую называют точной копией бывшей звезды юмориста Кристины Асмус, вместе играли в сериале «Гусар». Там, скорее всего, они и проявили симпатию друг к другу. Не так давно парочка вместе отдыхала на Красной Поляне в Сочи. На днях звезды появились на матче чемпионата Европы по футболу между Россией и Бельгией. Они выложили снимки из одного сектора, сообщает «Комсомольская правда».

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Гарик ХарламовИлья ПрусикинКатерина КовальчукПремия Муз-ТВСофья Таюрская