«Катя – моя подруга»: Таюрская прокомментировала слухи о романе Харламова и Ковальчук

Певица не стала раскрывать всех карт в отношениях своих друзей, но многозначительно улыбнулась.

Звезда группы Little Big Софья Таюрская на недавней премии «Муз-ТВ» высказалась о возможном романе своих друзей юмориста Гарика Харламова и актрисы из сериала «Гусар» Катерины Ковальчук. Она ушла от прямого ответа на вопрос, но при этом многозначительно улыбнулась.

«Об этом вам надо спросить самого Гарика. Катя — моя подруга». Софья Таюрская

Интересно, что любимый мужчина Софьи Таюрской лидер группы Little Big Илья Прусикин не стал комментировать информацию о романе Харламова и Ковальчук. При этом сам он активно подогревает слухи, выкладывая снимки своих друзей в социальных сетях.

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Напомним, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук, которую называют точной копией бывшей звезды юмориста Кристины Асмус, вместе играли в сериале «Гусар». Там, скорее всего, они и проявили симпатию друг к другу. Не так давно парочка вместе отдыхала на Красной Поляне в Сочи. На днях звезды появились на матче чемпионата Европы по футболу между Россией и Бельгией. Они выложили снимки из одного сектора, сообщает «Комсомольская правда».

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