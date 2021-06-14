«Я работаю круглосуточно»: Ольга Бузова раскрыла секрет своего успеха

Востребованности Ольги Бузовой можно только позавидовать – девушка регулярно принимает участие в различных музыкальных мероприятиях, выходит на красные дорожки премий, стала звездой шоу фигурного катания «Ледниковый период», вошла в число наставников проекта «Х-фактор» в Беларуси, а недавно стала звездой мюзикла «Чудесный грузин» театра МХАТ им. Горького. И это лишь малая часть того, что случилось в карьере поющей телеведущей за последние полгода.

Останавливаться теледива не собирается. В работе у Бузовой еще масса проектов, и для многих поклонников и хейтеров остается загадкой, как девушка все успевает, в чем секрет ее успеха и почему у нее все получается. На что красотка объяснила:

«Я всегда работаю круглосуточно.

И мои силы — это ВЫ!!!

Готовим кое что для вас», — сообщила девушка.

Бузова часто благодарит своих фанатов и называет их своими людьми, которые всегда с ней. Но и хейта в ее адрес если не больше, чем похвалы, то точно чересчур много. Однако певица находит силы с ним справляться.

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