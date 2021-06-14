Цвета солнца: Устинья Малинина отметилась на побережье Тирренского моря в ярко-желтом твидовом жакете и шортах

20-летняя дочка Александра и Эммы Малининых Устинья с успехом сдала экзамены и перешла на второй курс Королевской академии музыки. Начались долгожданные каникулы, и вместе с мамой Эммой, а также любимыми четвероногими питомцами девушка отправилась на отдых.

больше по теме Детали решают: жена Малинина в тотальном белом сделала акцент на талии контрастным ремнем Бизнесвумен на итальянском курорте выбирает летние стильные наряды.

Местом для отпуска Малининых стал курорт Форте-дей-Марми, который девушка просто обожает. Сейчас там немноголюдно из-за пандемии, но от этого он стал лишь еще привлекательнее. Звездная наследница много загорает, купается в море и фотографируется. Для вечерней прогулки по пляжу накануне красотка нарядилась в ярко-желтый костюм из твида и позировала маме на фоне побережья.

Напомним, дочь Устинья и ее брат-близнец Фрол появилась в третьем браке Александра Малинина с бизнесвумен Эммой Залукаевой. Также у музыканта есть сын Никита и дочь Кира от предыдущих отношений.

Смотрите также