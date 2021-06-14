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Больше не скрывают чувств: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук впервые вместе вышли в свет

Звездная парочка появилась на футбольном матче России против Бельгии.

Больше не скрывают чувств: Гарик Харламов и Катерина Ковальчук впервые вместе вышли в свет
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук перестали скрывать свои чувства от фанатов. Они вместе пришли на футбольный матч в Санкт-Петербурге, где Россия принимала Бельгию в рамках чемпионата Европы по футболу. Компанию им составили звезды Comedy Club Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис.

"Газпром-Арена"
«Газпром-Арена». Фото: instagram.com/katerinakovalchyk/ и instagram.com/garikkharlamov/

В сторис Instagram Харламов и Ковальчук опубликовали снимки с игры. Причем сделаны они были с одной трибуны. Этот факт не утаился от их преданных фанатов.

Заметим, что сами звезды пока публичных заявлений по поводу своих отношений не делали. Они скрывают от широкой публики свой роман, хотя, надо признать, это у них плохо получается.

Напомним, что впервые слухи о любовной связи Ковальчук и Харламова стали распространяться еще прошлой осенью. Они вместе сыграли в сериале «Гусар». Не так давно сладкая парочка отдыха на Красной Поляне в Сочи вместе со своими друзьями музыкантами Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

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Гарик ХарламовГарик Харламов последние новостиДемис КарибидисКатерина КовальчукСанкт-Петербург