«Живые дреды»: Элджей украсил свою прическу огромным тарантулом

Рэпер обожает эпатировать публику не только своим творчеством, но и внешним видом.

26-летний музыкант Элджей, урожденный Алексей Узенюк, всегда старается выделиться. Музыкант покорил музыкальный Олимп своим неординарным внешним видом, выступая с белыми линзами, и многие фанаты долгое время не могли угадать, какой у их кумира настоящий цвет глаз.

больше по теме Очередной тюнинг: Элджей показал себя с седыми дредами и фиолетовым языком Рэпер очень часто экспериментирует со своим имиджем.

Позже к белому взгляду добавились грилзы на зубах, которые тоже выглядели на исполнителе инородно и неестественно. А уж различным экспериментам с цветом волос и самой укладкой поклонники и вовсе перестали удивляться – это уже совсем безобидные шалости. Однако на сей раз Элджей решил пощекотать нервишки и себе, и фанатам, «украсив» себя огромным живым тарантулом.

«Живые дреды», — подписал видео музыкант.

На кадрах, которыми поделился артист, он мило улыбается, пока по его лицу ползет огромное членистоногое. Тарантул не стал останавливаться на дредах рэпера, а продолжил лезть выше. Чем закончилось его приключение, неизвестно. А вот многие подписчики — в полуобмороке. «Страшно же», «Зачем именно ночью-то», «Арахнофобы покинули чат», «Смельчак», «Капец он страшный», «Кошмар», — пишут некоторые.

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