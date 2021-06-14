«Мы с Софией»: Борис Корчевников полюбовался закатом в компании красавицы-телеведущей

38-летний телеведущий и медиаменеджер Борис Корчевников активно ведет аккаунт Instagram, но она по большей части посвящена рабочей стороне его жизни. Личную выставлять напоказ молодой человек не стремится. Однако многие из полумиллиона фолловеров не раз признавались кумиру, что хотели бы видеть его счастливым мужем и главой семьи.

И очередное фото, которым поделился Корчевников накануне, вновь заставило подписчиков встрепенуться. Телеведущий встретил закат на Москва-реке в компании с 19-летней красавицей-телеведущей Региной Парпиевой.

«Мы с Софией», — подписал Борис совместный кадр.

Регина-София – это телеведущая канала «Спас», на котором Корчевников является гендиректором. Девушка ведет программу «Белые ночи на Спасе», является студенткой МГУ, а также спортсменкой-пловчихой. Подписчики поспешили оценить кадр:

«Красивая пара!», «Какие вы классные», «Чудесное фото», «Так выглядит Благодать», «Милая пара», — пишут в комментариях фолловеры.

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