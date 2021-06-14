«Какая прелесть!»: Валерия появилась в саду у подруги в длинном струящемся сарафане и безразмерной джинсовке

Длинные выходные для многих звезд стали поводом провести их в кругу родных и друзей. Дизайнер Эмма Салимова устроила для своих близких пикник на лужайке, пригласив Валерию с Иосифом Пригожиным, Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова, адвоката Анатолия Кучерену с дочкой Анастасией. И такой маленькой, но теплой компанией, звезды провели один из вечеров уикенда.

Для посиделок певица Валерия облачилась в длинный сарафан на тонких бретелях, поверх которого накинула безразмерную джинсовку. Прикид исполнительницы впечатлил хозяйку.

«Смотрите, кто идет! Кого я встретила нечаянно на улице! Какая прелесть», — с восторгом оценила звездную гостью хозяйка вечера.

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Валерия в свои 53 года выглядит очень молодо. Вдобавок она имеет стройную фигуру, с которой может себе позволить любые эксперименты со стилем. За этой красивой картинкой стоит недюжинный труд и сила воли певицы – она регулярно и подолгу занимается фитнесом, чтобы держать себя в форме.

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