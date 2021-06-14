Детали решают: жена Малинина в тотальном белом сделала акцент на талии контрастным ремнем

Жена известного музыканта Александра Малинина Эмма вместе с дочкой Устиньей отправилась в долгожданный отпуск. Оттуда бизнес-леди с удовольствием рассказывает и показывает, как проходит отпуск, делится с подписчиками микроблога фото- и видеокадрами.

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На новом снимке жена Малинина позировала с наследницей на фоне побережья Тирренского моря. Для кадра в лучах закатного солнца бизнесвумен облачилась во все белое, поддержав тренд на монохром: она выбрала легкую блузку с широкой проймой рукавов, джинсы с модными поперечными разрезами, а в качестве акцента на талии выбрала черный ремень.

«Когда с дочерью дружишь. Любим поговорить и посекретничать», — призналась бизнес-леди.

Подписчики Эммы Малининой не смогли пройти мимо и поспешили усыпать комплиментами любимицу и ее дочку:

«Красотки!», «Идеальная Мама и супер Дочь‼️», «Самые, самые Красивые!», «Красивые, милые, молодые», «Какие Вы обе прекрасные и невероятные!!!», «Красиво! Берем пример с вас, любуемся!», — пишут в комментариях люди.

Эмма и Устинья Малинины отдыхают на любимом итальянском курорте Форте-дей-Марми. Это одно из популярнейших фешенебельных мест отдыха, которое в период пандемии, как и многие, заметно опустело.

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