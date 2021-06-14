Под цвет глаз: Барановская предстала в голубом спортивном костюме с белыми лампасами

36-летняя теле- и радиоведущая Юлия Барановская родилась в Ленинграде. Перебравшись с тремя детьми от футболиста Андрея Аршавина в Москву, девушка иногда навещает малую родину. Очередным поводом для приезда в Петербург стал Чемпионат Европы-2020 – перенесенный с прошлого года.

В один из самых футбольных городов нашей страны Барановская прибыла с детьми. Они остановились у давней подруги телеведущей, жены футболиста Инны Жирковой. Для своих stories девушка поспешила снять свою дорогую гостью, и получился довольно смешной кадр.

Барановская в голубом спортивном костюме с белыми лампасами забавно позировала подруге для видео, чем насмешила Жиркову с самого утра. «Вот такая красота с утра», — посмеялась Инна, показывая подругу.

Кстати, спортивные костюмы в стиле 90-х, с олимпийкой и трико, активно завоевывают сердца модниц, и многие селебрити уже отметились в таких. Например, в числе первых примерила спорт-стайл Ольга Бузова.

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