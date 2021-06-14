«18 мне уже…»: беременная Анастасия Костенко в красных велосипедках устроила с мужем игривую фотосессию

Скоро в семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко ожидается пополнение. Модель носит под сердцем долгожданного сына. В своей новой публикации в микроблоге девушка сообщила, наконец, какой уже срок пребывает в «интересном положении».

«18 мне уже…». У нас сегодня двойной праздник.1) Нашему малышу 18 недель! Официально начался пятый месяц», — обрадованно сообщила модель.

Вторым праздником в семье Тарасова и Костенко стал день рождения свекрови модели, с чем она ее тут же поспешила поздравить.

На снимках, которыми поделилась Костенко, девушка позирует с мужем на природе, демонстрируя подросший животик. Подчеркнуть округлости фигуры ей помогли белый кроп-топ и красные велосипедки. Фотосессия, которую устроили муж с женой, получилась нежной и игривой.

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Напомним, что у Тарасова от Костенко есть две девочки-погодки Милана и Ева, а от первого брака – 11-летняя дочь Ангелина. Как признавался сам футболист, он давно хотел наследника.

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