«Мы с Иваном пойдем любоваться»: Наталья Подольская показала цветущие пионы и розы в саду своего особняка

Певица похвасталась любимой зоной на участке, где она любит медитировать во время летних завтраков.

Известная вокалистка Наталья Подольская – мама двух чудесных мальчиков. Старшему наследнику звезды и ее мужа Владимира Преснякова Артемию на днях исполнилось шесть лет, а младшему Ванечке скоро будет восемь месяцев.

В это воскресенье, 13 июня, Наталья Подольская сначала провела время с Артемием, гуляя с ним и детьми своей сестры-близняшки Юлианны в парке. А затем звездная мама насладилась общением с маленьким Ванечкой. Посадив сына в специальный рюкзачок для транспортировки грудных младенцев, Наталья Подольская отправилась с ним на прогулку по собственному саду.

«Сейчас буду показывать вам наши пионы и розы. Мы с Иваном пойдем любоваться. Я приехала домой, очень устала», — поделилась певица на видео, которое разместила в сторис Instagram.

Вместе с сыном она пошла по дорожке, выложенной красивым камнем-пластушкой.

«Вот какой шикарный куст! Пионы! Сейчас начнут распускаться. И розы, розы – наши красавицы. Это мой любимый угол. Когда все расцветает, я сажусь завтракать и медитирую», — призналась Наталья Подольская.

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