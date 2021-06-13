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«Многие лета! Ура!»: мама Наташи Королевой публично поздравила бывшую свекровь дочери с днем рождения

Светлане Митрофановне Николаевой исполнилось 83 года.

«Многие лета! Ура!»: мама Наташи Королевой публично поздравила бывшую свекровь дочери с днем рождения
Людмила Порывай с дочкой Наташей Королевой и внуком Архипом Глушко. Фото: instagram.com/mama_luda_star/

Накануне, 12 июня, мама прославленного музыканта Игоря Николаева Светлана Митрофановна отмечала свой 83-й день рождения. С солидной датой женщину поздравили самые близкие люди – сын Игорь Николаев и невестка Юлия Проскурякова. Каждый в своих микроблогах они посвятили посты Светлане Митрофановне, пожелав ей здоровья и долгих лет жизни.

К поздравлениям близких присоединились и многие звезды. Маме Игоря Николаева добрые слова сказали Игорь Крутой, Кристина Орбакайте, Алсу, Зара, Иосиф Пригожин, Николай Басков, Марина Юдашкина, Денис Клявер, Юсиф Эйвазов.

Не осталась в стороне и бывшая теща Игоря Николаева, мама Наташи Королевой Людмила Порывай. Женщина написала комментарий к посту экс-зятя.

«Светочка, Майами поздравляет! Любит! Помнит! Многие лета! Урррааа!» — отметилась мама Наташи Королевой.

Мама Наташи Королевой поздравила ее бывшую свекровь
Мама Наташи Королевой поздравила ее бывшую свекровь. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

Примечательно, что Игорь Николаев, лично благодаривший каждого своего знакомого, написавшего поздравление его маме, комментарий бывшей тещи Людмилы Порывай оставил без внимания. Музыкант его даже не лайкнул.

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